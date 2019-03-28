2019-03-28T16:06:36+03:00
В мире

Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы

Соответствующий документ поддержало большинство членов ЕП
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Европарламенте поддержали идею о введении новых санкций против ВенесуэлыВ Европарламенте поддержали идею о введении новых санкций против ВенесуэлыФото: REUTERS
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Европарламент одобрил резолюцию с призывом принять новые санкции в отношении венесуэльских официальных лиц, а также в отношении хранящихся за рубежом активов.

- ЕП призывает ввести дополнительные санкции в отношении нелегитимных активов властей за рубежом и лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, считает, что власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, - говорится в официальном документе.

Текст с поправками был одобрен при 310 голосах "за" и 120 "против", сообщает "РИА-Новости".

Также в официальном документе говорится о признании оппозиционного политика Хуана Гуаидо в качестве "законного временного президента Венесуэлы" и содержится призыв к ряду европейских стран "в срочном порядке" также признать его легитимность.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кремле объяснили присутствие российских военных в Венесуэле. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, военные специалисты России находятся в Венесуэле в рамках сотрудничества между странами.

Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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