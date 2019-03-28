СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-28T15:32:27+03:00

Готовится к выходу документальный фильм об «Игре престолов» Фото: кадр из фильма

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Уже через два месяца на экраны выйдет документальный фильм об одном из самых культовых сериалов нашего времени - «Игра престолов». Дата премьеры назначена на 26 мая, через неделю после выхода последней серии сериала.

Документальная лента под названием «Игра престолов: последние часы» расскажет о съемках последнего - восьмого сезона полюбившегося зрителям сериала. Поклонники увидят закулисье культового шоу и окунутся в атмосферу его создания. Создатель документального повествования Жани Финлей находилась на съемках "Игры Престолов" в течении всего года, снимая самые трогательные и захватывающие моменты. Об этом пишет издание Deadline.

Ранее сайт Kp.ru писал о подготовке последнего сезона "Игры престолов", который стартует 14 апреля. Финал саги, наконец, развеет загадку о том, кто же захватит железный трон.

ИСТОЧНИК KP.RU