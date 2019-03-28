В Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по Brexit
Внеочередной саммит Евросоюза по вопросу Brexit может понадобиться 10 или 11 апреля текущего года. При условии, если британский парламент не примет решения и ситуация вплотную подойдет к варианту "жесткого" выхода Британии из ЕС без договора. Об этом заявил глава бельгийского кабмина Шарль Мишель.
- Конечно же, будет тема, если не будет голосования в британском парламенте, европейского саммита 10 или 11 апреля, потому что нам нужно будет услышать, что британские власти скажут нам по этим вопросам, - подчеркнул Мишель, сообщает издание Le Soir.
Напомним, саммит EC в конце прошлой недели решил предоставить отсрочку до 22 мая. При условии, если договор будет одобрен британским парламентом. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit. Ранее стало известно о том, что британские СМИ выступили против премьер-министра страны.
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»