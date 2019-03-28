2019-03-28T15:48:47+03:00
В мире

В Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по Brexit

Он может состояться, если британский парламент не примет решения и ситуация подойдет к варианту "жесткого" выхода страны из ЕС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по BrexitВ Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по BrexitФото: REUTERS
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Внеочередной саммит Евросоюза по вопросу Brexit может понадобиться 10 или 11 апреля текущего года. При условии, если британский парламент не примет решения и ситуация вплотную подойдет к варианту "жесткого" выхода Британии из ЕС без договора. Об этом заявил глава бельгийского кабмина Шарль Мишель.

- Конечно же, будет тема, если не будет голосования в британском парламенте, европейского саммита 10 или 11 апреля, потому что нам нужно будет услышать, что британские власти скажут нам по этим вопросам, - подчеркнул Мишель, сообщает издание Le Soir.

Напомним, саммит EC в конце прошлой недели решил предоставить отсрочку до 22 мая. При условии, если договор будет одобрен британским парламентом. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку в обмен на поддержку соглашения по Brexit. Ранее стало известно о том, что британские СМИ выступили против премьер-министра страны.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

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