2019-03-28T16:13:23+03:00
В мире

Пакистан опроверг досье Индии о лагерях экстремистов на пакистанской территории

Исламабад готов сотрудничать с Нью-Дели в вопросах безопасности и разрешить посещение пунктов, где, по данным индийской стороны, находится террористы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пакистан опроверг досье Индии о лагерях экстремистов на пакистанской территорииПакистан опроверг досье Индии о лагерях экстремистов на пакистанской территорииФото: Андрей АБРАМОВ
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В министерстве иностранных дел Пакистана заявили о том, что переданное Индией досье о террористах и пунктах на пакистанской территории, где действуют учебные лагеря экстремистов не имеют достоверных доказательств.

«Факты, приведенные в индийском досье, взяты из сообщений средств массовой информации. Допросы 54 человек, которые, как утверждает Индия, подозреваются в терроризме, до сих пор не подтвердили этого» - говориться в заявлении МИД.

Также министерство указало на отсутствие подтверждённых данных досье о 22 пунктах на пакистанской территории, где действуют учебные лагеря экстремистов. «Проведенная проверка показала, что их там нет», - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Пакистана сообщили, что Исламабад готов сотрудничать с Нью-Дели в этом вопросе и разрешить посещение этих пунктов при условии получения от Индии информации о террористических группировках на пакистанской территории.

В феврале власти Индии передали Пакистану сведения о боевиках «Джаиш-е-Мухаммад» в связи с терактом в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 45 человек. Позже информацией о том, что террористическая группировка готовила новые атаки смертников в стране, в Нью-Дели объяснили новые нападения военных Индии на территорию Пакистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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