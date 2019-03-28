2019-03-28T16:27:06+03:00
Политика

В Совфеде назвали условие для налаживания отношений между Россией и США

По мнению сенаторов, восстановление будет долгим и займет не одно десятилетие
Елена АКИМОВА
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В Совфеде отметили, что отношения между РФ и США наладятся спустя десятилетияВ Совфеде отметили, что отношения между РФ и США наладятся спустя десятилетияФото: REUTERS
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В Совете Федерации назвали условие, при котором Россия и США смогут снова вести речь о восстановлении нормальных партнерских отношений. Произойдет это не раньше, чем завершится первый президентский срок Дональда Трампа.

Пока же глава Штатов регулярно заявляет, что было бы хорошо иметь «отличные» отношения с Россией. Но это не что иное, как «пропагандистская панама», уверен член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

- Реальный курс весьма недружественный и Трамп пытается его прикрыть. Хотя аналогичная политика проводится не только в отношении нашей страны, но и в отношении Китая, - комментирует спикер.

Скорее всего, отношения поменяются после какого-то конкретного события. Но надо понимать, что процесс восстановления будет долгим. Это дело не одного-двух лет, а вопрос десятилетий.

- В Штатах должны понять, что их модель поведения не приносит никакого успеха, ни политического, ни экономического — собственно, как это и было, когда возникла идея разрядки напряженности в 70-е годы прошлого века, - цитирует слова Морозова ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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