2019-03-28T16:32:05+03:00
Общество

В МИД РФ прокомментировали заявление Турции о возможности поездок в страну по внутренним паспортам

Мария Захарова подчеркнула, что подобное нововведение «представляется весьма затруднительным»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Турции о переходе на поездки россиян в Турцию по внутренним паспортам. Она подчеркнула, что такая инициатива «представляется весьма затруднительной».

- Прежде всего это связано с правовыми аспектами использования внутреннего паспорта при выезде за рубеж. Как вы знаете, российским законодательством территория использования общегражданских паспортов ограничена Российской Федерацией, - отметила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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