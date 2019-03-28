В МИД РФ прокомментировали заявление Турции о возможности поездок в страну по внутренним паспортам
Мария Захарова подчеркнула, что подобное нововведение «представляется весьма затруднительным»
Изменить размер текста:
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Турции о переходе на поездки россиян в Турцию по внутренним паспортам. Она подчеркнула, что такая инициатива «представляется весьма затруднительной».
- Прежде всего это связано с правовыми аспектами использования внутреннего паспорта при выезде за рубеж. Как вы знаете, российским законодательством территория использования общегражданских паспортов ограничена Российской Федерацией, - отметила Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU