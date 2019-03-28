Закупаемые Бельгией американские истребители F-35 подвергают опасности жизнь экипажа
Закупаемый Бельгией многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 непригодны для ведения боевых действий и подвергают опасности жизни их экипажей. Такой вывод сделали эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO).
Как пишет бельгийский журнал Le Vif, эксперты POGO подготовили отчет, в котором рассказали о том, что у F-35 есть много технических недостатков, такие как недолговечная конструкция, низкая точность стрельбы. Как отмечают авторы отчета, некоторые из недостатков могут быть чрезвычайно серьезные. Так у бомбардировщика недостаточно высокая степень защиты от кибератак.
«Эти дефекты делают истребители непригодными для ведения боевых действий и подвергают опасности жизни их экипажей», - заявляют эксперты организации.
Ранее kp.ru сообщало о том, что в октябре прошлого года Министерство обороны США решило приостановить полеты F-35 из-за выявления новых технических неполадок в системе подачи топлива. Незадолго до этого инцидента kp.ru писал о том, что Пентагон приостанавливал полеты всех истребителей данного типа. Причиной стало крушение F-35 в округе Бьюфорт штата Южная Каролина. Уже тогда специалисты обратили внимание на дефекты в топливной системе.
ИСТОЧНИК KP.RU