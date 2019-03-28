2019-03-28T19:42:08+03:00
В мире

Закупаемые Бельгией американские истребители F-35 подвергают опасности жизнь экипажа

Заключение экспертов говорит о том, что у самолета много технических недостатков, и он не готов к бою
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
F-35 Lightning IIF-35 Lightning IIФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Закупаемый Бельгией многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 непригодны для ведения боевых действий и подвергают опасности жизни их экипажей. Такой вывод сделали эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO).

Как пишет бельгийский журнал Le Vif, эксперты POGO подготовили отчет, в котором рассказали о том, что у F-35 есть много технических недостатков, такие как недолговечная конструкция, низкая точность стрельбы. Как отмечают авторы отчета, некоторые из недостатков могут быть чрезвычайно серьезные. Так у бомбардировщика недостаточно высокая степень защиты от кибератак.

«Эти дефекты делают истребители непригодными для ведения боевых действий и подвергают опасности жизни их экипажей», - заявляют эксперты организации.

Ранее kp.ru сообщало о том, что в октябре прошлого года Министерство обороны США решило приостановить полеты F-35 из-за выявления новых технических неполадок в системе подачи топлива. Незадолго до этого инцидента kp.ru писал о том, что Пентагон приостанавливал полеты всех истребителей данного типа. Причиной стало крушение F-35 в округе Бьюфорт штата Южная Каролина. Уже тогда специалисты обратили внимание на дефекты в топливной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международные резервы РФ выросли на $4.6 миллиарда за последнюю неделю
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"
Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel
В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»
В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей
Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение
На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия
Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины