Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-03-28T16:43:49+03:00

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства.

"Он должен решить ряд задач. Во-первых, привлечь к участию в работе как можно больше талантливых ученых и предпринимателей, которые могли бы воплощать свои проект, во-вторых, повысить инвестиционную привлекательность исследований и разработок в самых разных сферах", - цитирует агентство РИА Новости Медведева.

Россия должна войти в топ-5 стран лидеров по инновационно-технологическому развитию. На это и направлен национальный проект «Наука», в реализации которого активно участвует МГУ. Финансироваться проект будет за счёт федерального бюджета, частных инвесторов и Москвы, пишет агентство.

Ранее на сайте kp.ru сообщалось о том, что Дмитрий Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией. Это – Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, Саратовская, Курганская, Пензенская области и Республика Тыва. Премьер-министр дал поручение профильным ведомствам до середины апреля представить комплекс мер по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

ИСТОЧНИК KP.RU