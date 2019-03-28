Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа. Он также упомянул о возможной подготовке к началу боев на случай, если будут исчерпаны другие варианты.
Об этом сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман в своем Twitter.
Напомним, что в ночь с 14 на 15 марта текущего года в ответ на запуск двух ракет из Газы в сторону Тель-Авива самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС в анклаве. Вскоре после начала бомбардировок с территории сектора Газа была запущена еще одна ракета. Сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь.
Спустя несколько дней Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа. Обстрелы начались в понедельник, 25 марта, после попадания ракеты в жилой израильский дом. Один из снарядов попал в частный дом в городе Кфар-Сава в сельскохозяйственной местности Мишмерет. От удара здание обрушилось и загорелось.
Израиль наносит авиаудары по Газе.
ИСТОЧНИК KP.RU