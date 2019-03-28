2019-03-28T17:17:49+03:00
Происшествия

Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей

Некоторым участника потребовалась помощь медиков, когда они поняли, что попались на удочку мошенников [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Дизайнеры модного мероприятия лишились сотен тысяч рублей.Дизайнеры модного мероприятия лишились сотен тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Участники модного мероприятия New Fashion Week попались на удочку мошенников. Модельеры заплатили за свое участие в показе сотни тысяч рублей, а оказалось, что никакого показа не было.

Некоторым из тех, кто стал жертвами мошенников, потребовалась помощь медиков. Двоим дизайнерам стало настолько нехорошо от произошедшего, на место прибыли кареты скорой помощи.

Среди пострадавших звезда проекта «Подиум» Гера Скандал. Лично он заплатил за участие полмиллиона рублей. За 500 тысяч его новая коллекция должна была блистать в первый день фешн-мероприятия. Но когда дизайнер прибыл на New Fashion Week, то оказалось, что никакого показа не будет. Организаторы даже не планировали проводить мероприятие, а на якобы арендованной площадке были удивлены, что у них пройдет такое грандиозное событие.

Всего организаторы присвоили порядка 20 миллионов рублей. Почти половина поступила от хедлайнера недели моды — дизайнера Анны Рамакаевой. Она переводила деньги несколько раз: первый платеж составил 3 миллиона рублей, а последующий транш 4 миллиона.

Скорее всего, обманутые дизайнеры обратятся за помощью в полицию, сообщает Пятый канал.

Модельеры заплатили десятки тысяч за участие в New Fashion Week.У двух модных дизайнеров не выдержали нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Кравчук: На Украине может начаться новый «майдан»
В МИД РФ прокомментировали заявление Турции о возможности поездок в страну по внутренним паспортам
В Совфеде назвали условие для налаживания отношений между Россией и США
Пакистан опроверг досье Индии о лагерях экстремистов на пакистанской территории
Следственный комитет РФ подтвердил арест экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева
ЕС ожидает услышать «да» на предстоящем в Лондоне голосовании по Brexit
В Бельгии заявили, что Евросоюзу понадобится экстренный саммит по Brexit
Готовится к выходу документальный фильм об «Игре престолов»
Европарламент одобрил резолюцию о введении очередных санкций против Венесуэлы
В МИД Белоруссии заявили, что не намерены вступать в ЕС
Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка породы тайган
Ученые научились соединять разорванный спинной мозг
В России собираются создать «мощное» законодательство по кибербезопасности
Бавария официально объявила о трансфере Люки Эрнандеса за 85 миллионов евро
ЕСПЧ не принял к рассмотрению жалобу Кокорина
Эксперт предположил, что Дания все же пустит по своей территории «Северный поток -2»
Шесть человек выпрыгнули из окон горящей высотки в Бангладеше
Лавров проведет переговоры с главой МИД Абхазии 1 апреля в Москве
Захарова: Российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько понадобится Каракасу
Мужчина подорвал себя у здания полицейского участка в Китае