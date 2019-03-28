Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-28T17:17:49+03:00

Некоторым участника потребовалась помощь медиков, когда они поняли, что попались на удочку мошенников [видео]

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Участники модного мероприятия New Fashion Week попались на удочку мошенников. Модельеры заплатили за свое участие в показе сотни тысяч рублей, а оказалось, что никакого показа не было.

Некоторым из тех, кто стал жертвами мошенников, потребовалась помощь медиков. Двоим дизайнерам стало настолько нехорошо от произошедшего, на место прибыли кареты скорой помощи.

Среди пострадавших звезда проекта «Подиум» Гера Скандал. Лично он заплатил за участие полмиллиона рублей. За 500 тысяч его новая коллекция должна была блистать в первый день фешн-мероприятия. Но когда дизайнер прибыл на New Fashion Week, то оказалось, что никакого показа не будет. Организаторы даже не планировали проводить мероприятие, а на якобы арендованной площадке были удивлены, что у них пройдет такое грандиозное событие.

Всего организаторы присвоили порядка 20 миллионов рублей. Почти половина поступила от хедлайнера недели моды — дизайнера Анны Рамакаевой. Она переводила деньги несколько раз: первый платеж составил 3 миллиона рублей, а последующий транш 4 миллиона.

Скорее всего, обманутые дизайнеры обратятся за помощью в полицию, сообщает Пятый канал.

Модельеры заплатили десятки тысяч за участие в New Fashion Week.У двух модных дизайнеров не выдержали нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU