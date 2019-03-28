Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия

СЕГОДНЯ 17:36 2019-03-28T17:36:53+03:00

«Укроборонпром» сообщило, что новое вооружение способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены радиоэлектронными системами

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На Украине наладили производство электромагнитного оружия для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, оно может применяться против стратегически важных целей противника, быть размещенным и на ракетных, и на авиационных носителях. Такое заявление сделала пресс-служба компании «Спецтехноэкспорт», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром».

«Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия. Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных», - говорится в сообщении.

Как утверждают в «Спецтехноэкспорте» новый тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, «поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами».

Накануне, 25 марта, президент Украины Петр Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием» и заверил, что в случа необходимости украинские военнослужащие воспользуются переданным им «мечом».

ИСТОЧНИК KP.RU