Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-28T17:43:20+03:00

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что этот вопрос решается на рабочем уровне

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация с мигрантами в Якутске не поднималась на переговорах российского главы Владимира Путина в Бишкеке.

Песков также отметил, что этот вопрос решается на рабочем уровне.

Ранее стало известно о том, что серьезное ограничение на работу мигрантов начало действовать в Якутии. Накануне, 27 марта, глава республики Айсен Николаев подписал постановление о запрете на работу людей, приехавших из других государств, в 33 сферах экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU