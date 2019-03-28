2019-03-28T20:47:48+03:00
Политика

Басманный суд в Москве отправил под домашний арест экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Бывший политик является главным фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Басманный суд в Москве арестовал экс-губернатора Хабаровского края ИшаеваБасманный суд в Москве арестовал экс-губернатора Хабаровского края ИшаеваФото: Евгения ГУСЕВА
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Московский Басманный суд отправил под домашний арест на два месяца бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Напомним, ранее ему были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве.

В четверг, 28 марта, в Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По некоторым данным, бывший чиновник проходит главным фигурантом дела о махинациях в лесной отрасли.

Суд также постановил, что Виктору ишаеву будет запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

В 2014-2017 годах Виктор Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», а также обеспечил заключение с принадлежащей ему коммерческой организацией договоров аренды помещения для нужд «Роснефти» в Хабаровском крае по завышенной стоимости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев полностью отрицал свою вину в Басманном суде. При этом судья предъявил бывшему политику обвинение в хищении пяти миллионов рублей. Адвокат предложил отпустить Ишаева под залог в размере 15 миллионов рублей.

Задержан экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.Не успела страна обсудить арест экс-министра Абызова, как задержали ещё более крупного политика - бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Вероятно, подозревают в махинациях с лесом

ИСТОЧНИК KP.RU

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