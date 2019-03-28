Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании первого губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, президент проинформирован об этом», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле, что данное задержание является примером борьбы с коррупцией. Песков заявил, что такие оценки являются работой правоохранительных органов, «поэтому здесь оценивать каждый конкретный случай не является прерогативой президента». «Это было бы оказанием воздействия на правоохранительные органы, что недопустимо», - подчеркнул он.
Напомним, Ишаева задержали рано утром 28 марта в Москве. Сегодня же в здании правительства региона ФСБ провели обыски. По информации источника близкого к следствию, экс-полпреда в ДФО подозревают в причастности к махинациям в лесной отрасли региона, а также в хищении денег у «Роснефти».
Виктор Ишаев в разные годы он занимал должности губернатора Хабаровского края, полпреда президента в ДФО и первого министра по развитию Дальнего Востока.
ИСТОЧНИК KP.RU