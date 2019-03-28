2019-03-28T18:15:00+03:00
Политика

Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева

Пресс-секретарь президента отказался комментировать вопрос о том, является ли это задержание примером борьбы с коррупцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Виктор Ишаев в разные годы он занимал должности губернатора Хабаровского края, полпреда президента в ДФО и первого министра по развитию Дальнего ВостокаВиктор Ишаев в разные годы он занимал должности губернатора Хабаровского края, полпреда президента в ДФО и первого министра по развитию Дальнего ВостокаФото: Игорь НОВИКОВ
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Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании первого губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, президент проинформирован об этом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос о том, считают ли в Кремле, что данное задержание является примером борьбы с коррупцией. Песков заявил, что такие оценки являются работой правоохранительных органов, «поэтому здесь оценивать каждый конкретный случай не является прерогативой президента». «Это было бы оказанием воздействия на правоохранительные органы, что недопустимо», - подчеркнул он.

Напомним, Ишаева задержали рано утром 28 марта в Москве. Сегодня же в здании правительства региона ФСБ провели обыски. По информации источника близкого к следствию, экс-полпреда в ДФО подозревают в причастности к махинациям в лесной отрасли региона, а также в хищении денег у «Роснефти».

Виктор Ишаев в разные годы он занимал должности губернатора Хабаровского края, полпреда президента в ДФО и первого министра по развитию Дальнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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