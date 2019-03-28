2019-03-28T18:20:42+03:00
Общество

Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью

Специалист рассказал о породе щенка, которого российском лидеру вручили во время визита в Бишкек [видео]
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Президент России Владимир Путин с щенком киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент России Владимир Путин с щенком киргизской борзой тайган по кличке Шерхан. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Собаки породы тайган считаются национальной гордостью в Киргизии. Об этом рассказал кинолог, эксперт международной категории Владимир Уражевский. Он отметил, что это очень древняя охотничья порода. Такие собаки отлично чувствуют себя в экстремальных горных районах и обладают высокой выносливостью.

С человеком тайган ведет себя ласково. Эти собаки очень спокойные и дружелюбные.

«У тайгана - очень благородное поведение. Это очень спокойная, выдержанная собака. Она – очень контактная, требует к себе уважения и ласки. У нее очень хорошее здоровье и сильный иммунитет. Тайган очень хорошо приживается в семье», - цитирует слова кинолога сайт mk.ru.

По словам Уражевского, тайган — собаки не привередливые. Они могут жить как дома, так и на улице или в вальере, легко переносят как суровый мороз, так и сильную жару.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Владимиру Путину во время визита в Бишкек, 28 марта, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и собаку породы тайган, которую называют еще киргизской борзой.

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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