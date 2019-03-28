Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-28T18:20:42+03:00

Специалист рассказал о породе щенка, которого российском лидеру вручили во время визита в Бишкек [видео]

Изменить размер текста: A A

Собаки породы тайган считаются национальной гордостью в Киргизии. Об этом рассказал кинолог, эксперт международной категории Владимир Уражевский. Он отметил, что это очень древняя охотничья порода. Такие собаки отлично чувствуют себя в экстремальных горных районах и обладают высокой выносливостью.

С человеком тайган ведет себя ласково. Эти собаки очень спокойные и дружелюбные.

«У тайгана - очень благородное поведение. Это очень спокойная, выдержанная собака. Она – очень контактная, требует к себе уважения и ласки. У нее очень хорошее здоровье и сильный иммунитет. Тайган очень хорошо приживается в семье», - цитирует слова кинолога сайт mk.ru.

По словам Уражевского, тайган — собаки не привередливые. Они могут жить как дома, так и на улице или в вальере, легко переносят как суровый мороз, так и сильную жару.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Владимиру Путину во время визита в Бишкек, 28 марта, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил орловского скакуна и собаку породы тайган, которую называют еще киргизской борзой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699842" frameborder="0"></iframe> Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка.

ИСТОЧНИК KP.RU