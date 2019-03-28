2019-03-28T18:40:32+03:00
Экономика

Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

По словам американского президента, цена черного золота становится слишком высокой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиТрамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна увеличить добычу нефти, чтобы не допустить роста и без того высоких цен на черное золото. По словам главы Белого дома, нефтяные рынки нестабильны.

«Очень важно, чтобы ОПЕК увеличил поток нефти. Мировые рынки хрупки, цена на нефть становится слишком высокой», - написал он в Twitter.

Ранее Трамп неоднократно обвинял картель в манипулировании нефтяными ценами, заявляя, что ОПЕК якобы искусственно завышает стоимость нефти. Так, в прошлом году американский президент призывал организацию прекратить манипуляции с нефтяным рынком и выразил уверенность, что входящие в организации страны должны производить больше нефти и могут увеличить добычу по крайней мере еще на 2 млн баррелей в сутки. В феврале этого года он снова выразил недовольство ростом цен «черного золота» и призвал ограничить меры, направленные на ее повышение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"
Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel
В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»
В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей
Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение
На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия
Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины