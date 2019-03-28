Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-28T18:40:32+03:00

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Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна увеличить добычу нефти, чтобы не допустить роста и без того высоких цен на черное золото. По словам главы Белого дома, нефтяные рынки нестабильны.

«Очень важно, чтобы ОПЕК увеличил поток нефти. Мировые рынки хрупки, цена на нефть становится слишком высокой», - написал он в Twitter.

Ранее Трамп неоднократно обвинял картель в манипулировании нефтяными ценами, заявляя, что ОПЕК якобы искусственно завышает стоимость нефти. Так, в прошлом году американский президент призывал организацию прекратить манипуляции с нефтяным рынком и выразил уверенность, что входящие в организации страны должны производить больше нефти и могут увеличить добычу по крайней мере еще на 2 млн баррелей в сутки. В феврале этого года он снова выразил недовольство ростом цен «черного золота» и призвал ограничить меры, направленные на ее повышение.

ИСТОЧНИК KP.RU