2019-03-28T18:56:45+03:00
Происшествия

Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение

Девять лет назад в результате взрывов на станциях «Парк культуры» и «Лубянка» погиб 41 человек
Алия КАМИЕВА
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Фото: оперативная съёмка ФСБФото: оперативная съёмка ФСБ
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Члену «бандгруппы Вагабова» следствие предъявило обвинение в совершении двух терактов группой лиц. Боевик причастен к двойному теракту в московском метро в 2010 году.

«Нурова Магомеда Абдурахмановича обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России», - цитирует агентство РИА Новости пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Спецслужбы задержали боевика в Хасавюртовском районе Дагестана.

Следствие просит заключить обвиняемого под стражу до 27 мая.

Напомним, девять лет назад в Москве на станциях «Парк культуры» и «Лубянка» произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, одним из организаторов терактов в 2010 году в метро был боевик Магомедали Вагабов. Его устранили в том же 2010 году, а в 2013 Национальный антитеррористический комитет отчитался об уничтожении последнего террориста, причастного ко взрывам в московском метро

ИСТОЧНИК KP.RU

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