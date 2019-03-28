В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей

СЕГОДНЯ 19:08 2019-03-28T19:08:01+03:00

Под колесами грузовика в Гватемале погибло не менее 18 человек. ФОТО: стоп-кадр с видео

Изменить размер текста: A A

В Гватемале нашли мужчину, который был за рулем грузовика, врезавшегося в толпу людей. Под колесами машины погибли не менее 18 человек, еще многие получили ранения и сейчас находятся в больнице. Изначально сообщалось, что жертвами аварии стали не менее 30 человек.

Сразу после случившегося водитель сбежал, бросив машину на месте аварии. Его поиски заняли около суток. Пока о причинах происшествия не сообщается. Не исключено, что 28-летний житель города Кесальтенанго Педро Рене Лоренсо просто не справился с управлением авто.

Среди погибших был глава местной коммуны. Из-за произошедшего в стране объявлен трехдневный траур, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru сообщал, что авария случилась на Панамериканском шоссе 27 марта. По предварительным данным, в толпу людей врезался грузовик. В муниципалитете Науала департамента Солола, где все произошло, оказывают помощь родственникам погибших и тем, кто оказался в больнице,

30 человек погибли в ДТП в Гватемале.

ИСТОЧНИК KP.RU