2019-03-28T19:08:01+03:00
Происшествия

В Гватемале нашли водителя грузовика, врезавшегося в толпу людей

Мужчина скрылся с места ДТП сразу после случившегося
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Под колесами грузовика в Гватемале погибло не менее 18 человек. ФОТО: стоп-кадр с видеоПод колесами грузовика в Гватемале погибло не менее 18 человек. ФОТО: стоп-кадр с видео
Изменить размер текста:

В Гватемале нашли мужчину, который был за рулем грузовика, врезавшегося в толпу людей. Под колесами машины погибли не менее 18 человек, еще многие получили ранения и сейчас находятся в больнице. Изначально сообщалось, что жертвами аварии стали не менее 30 человек.

Сразу после случившегося водитель сбежал, бросив машину на месте аварии. Его поиски заняли около суток. Пока о причинах происшествия не сообщается. Не исключено, что 28-летний житель города Кесальтенанго Педро Рене Лоренсо просто не справился с управлением авто.

Среди погибших был глава местной коммуны. Из-за произошедшего в стране объявлен трехдневный траур, сообщает газета «Известия».

Сайт kp.ru сообщал, что авария случилась на Панамериканском шоссе 27 марта. По предварительным данным, в толпу людей врезался грузовик. В муниципалитете Науала департамента Солола, где все произошло, оказывают помощь родственникам погибших и тем, кто оказался в больнице,

30 человек погибли в ДТП в Гватемале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского
"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"
Анджелина Джоли станет новым супергероем Marvel
В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»
Причастному к двойному теракту в московском метро боевику предъявлено обвинение
На Украине рассказали о создании электромагнитного оружия
Трамп в очередной раз призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Валютный рынок России оказался самым стабильным среди развивающихся стран
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины