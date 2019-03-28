2019-03-28T19:11:54+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали призыв Трампа «убраться из Венесулы»

Пресс-секретарь президента России напомнил, что американские военные присутствуют во многих странах мира
Елена ГИЛЬМАНОВА
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пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва не вмешиваемся во внутренние дела Боливарианской республики и рассчитывает, что и третьи страны дадут Каракасу самостоятельно решать свою судьбу. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы»,

«Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы. Рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва рассчитывает «на взаимное уважение».

«Уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», - сказал он.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что военные США присутствуют во многих странах мира, и никто не указывает Вашингтону, где он должен присутствовать, а где нет.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Трампа, призвала Вашингтон сначала выполнить обещания по выводу своих войск из Сирии, «прежде чем давать советы кому-то откуда-то уходить». Она также рассказала, как долго российские военные специалисты, ранее прибывшие в Венесуэлу, будут находиться в этой стране. По словам дипломата, они останутся в Боливарианской республике столько, сколько понадобится Каракасу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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