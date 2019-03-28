2019-03-28T19:24:27+03:00
Экономика

"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"

Подписание документа состоялось в присутствии президентов РФ и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза""Газпром" приобретет активы "Кыргызнефтегаза"Фото: ТАСС
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Глава госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по участию компании в приобретении имущества и активов "Кыргызнефтегаза".

- Дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий. В частности, планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки, - сказано в официальном заявлении.

Подписание состоялось в присутствии президентов обеих стран: РФ и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова, "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале марта текущего года стало известно о том, что «Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК. Исполнительный директор украинской компании заявил, что намерен обратить внимание Евросоюза «на злоупотребляющие действия» российской энергетической корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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