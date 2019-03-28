Активисты США и стран Латинской Америки заявили о необходимости освободить Вышинского

СЕГОДНЯ 19:30 2019-03-28T19:30:28+03:00

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«Свобода прессы является одним из основных прав, которое должно уважаться правительствами всех стран» - говорится в открытом письме к президенту Украины Петру Порошенко, которое направили порядка 50 общественных деятелей из США и стран Латинской Америки. Документ содержит призыв освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он был задержан в Киеве 15 мая прошлого года.

"Вышинский обвиняется в государственной измене из-за того, что он рассказывал о ситуации на востоке Украины, и за это может быть осужден на срок до 15 лет лишения свободы. Свобода прессы является одним из основных прав, которое должно уважаться правительствами всех стран, - говорится в документе. - Поэтому мы присоединяемся к призыву международного сообщества, в частности, журналистских ассоциаций, как Европейская федерация журналистов, и других различных правозащитных организаций мира".

Инициатором акции выступило Информационное агентство и радио Sputnik в Уругвае.

Письмо подписали известные журналисты, политологи, эксперты, бывшие чиновники и общественные деятелеи из Аргентины, Уругвая, Венесуэлы, Мексики, Колумбии, Боливии, Кубы, Бразилии, Чили, Перу, Парагвая и США. В их числе бывший президент Уругвая Хосе Мухика, аргентинский писатель, художник и лауреат Нобелевской премии мира 1980 года Адольфо Перес Эскивель.

Как сообщил сайт kp.ru в начале марта этого года Кирилл Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. По словам адвоката задержанного, руководителя портала РИА Новости Украина содержат в ужасных условиях, нарушая его права.

ИСТОЧНИК KP.RU