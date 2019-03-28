2019-03-28T20:27:56+03:00
Общество

На территории МГУ постоят технопарк, стоимостью 110 млрд рублей

Научно-технологическая долина «Воробьевы горы» будет привлекать ученых и развивать научные проекты
Елена АКИМОВА
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Технопарк "Воробьевы горы" станет аналогом "Кремниевой долины"Технопарк "Воробьевы горы" станет аналогом "Кремниевой долины"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На территории МГУ им. М.В. Ломоносова планируют построить научно-технологическую долину «Воробьевы горы». Обойдется площадка в 110 миллиардов рублей, но у столь внушительных трат есть свои обоснования. Кластер будет привлекать ученых, а еще там можно будет реализовывать различные разработки.

«Воробьевы горы» станут аналогом «Кремниевой долины». Это первый подобный проект в истории российского университетского образования. Финансироваться технопарк будет совместно из бюджетов столицы, федеральной казны и частных вложений. Реализация проекта позволит России войти в пятерку стран-лидеров по научно-технологическому развитию.

Ученые, которые будут трудиться на площадке, смогут проводить исследования в различных сферах: фармацевтике, робототехнике, образовательных и инновационных проектах. А их разработки будут продаваться для использования в бизнес-среде, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что решение о создании технопарка Дмитрий Медведев объясни тем, что он должен решить ряд задач. Во-первых, привлечь к участию в работе как можно больше талантливых ученых и предпринимателей, которые могли бы воплощать свои проект, во-вторых, повысить инвестиционную привлекательность исследований и разработок в самых разных сферах

ИСТОЧНИК KP.RU

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