2019-03-28T21:27:00+03:00
В мире

В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности

В феврале власти начали проверку собственности оппозиционного политика за скрытие информации в его декларации и получение незадекларированных средств из-за рубежа
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должностиВ Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должностиФото: REUTERS
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Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо заявил об официальном введении для главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.

- Учитывая, что 105-я статья работы управления дает возможность вводить санкции в виде лишения прав госслужаших, принимается решение отстранить гражданина Хуана Гуаидо от любых должностей, - подчеркнул Аморосо.

В начале февраля власти приказали начать проверку собственности депутата Гуаидо за скрытие информации в его декларации и получение незадекларированных средств из-за рубежа. При этом, было установлено, что Гуаидо совершил более 90 зарубежных поездок стоимостью в 300 миллионов боливаров, причем какими средствами они были оплачены, неизвестно, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Каракасе неизвестные атаковали машину Гуаидо. Госсекретарь США уже выступил с осуждением нападения на «временного президента» Венесуэлы.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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