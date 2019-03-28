В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо заявил об официальном введении для главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
- Учитывая, что 105-я статья работы управления дает возможность вводить санкции в виде лишения прав госслужаших, принимается решение отстранить гражданина Хуана Гуаидо от любых должностей, - подчеркнул Аморосо.
В начале февраля власти приказали начать проверку собственности депутата Гуаидо за скрытие информации в его декларации и получение незадекларированных средств из-за рубежа. При этом, было установлено, что Гуаидо совершил более 90 зарубежных поездок стоимостью в 300 миллионов боливаров, причем какими средствами они были оплачены, неизвестно, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Каракасе неизвестные атаковали машину Гуаидо. Госсекретарь США уже выступил с осуждением нападения на «временного президента» Венесуэлы.
Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера
ИСТОЧНИК KP.RU
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