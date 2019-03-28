Дмитрий Медведев приостановил объединение Александринского театра и Театра имени Волкова

СЕГОДНЯ 22:00 2019-03-28T22:00:46+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова. Ранее такой приказ подписал министр культуры Владимир Мединский. Глава правительства настаивает на необходимости публичного общественного обсуждения этого вопроса. Соответствующее поручение Дмитрий Медведев дал главе минкульта Мединскому, сообщает ТАСС.

- В связи с многочисленными обращениями общественности в адрес председателя правительства РФ по вопросу объединения Александринского театра и Театра имени Федора Волкова и создания на их базе Первого национального театра, Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ, - сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Обсуждение проекта планируется провести с привлечением театральных профессионалов и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля. Слияние двух театров планировалось провести в целях оптимизации использования бюджетных средств. Планы по соединению Александринки и Театра имени Волкова вызвали неоднозначную реакцию среди зрителей и театрального сообщества, в том числе резкую критику. В том, что реформа пойдет на пользу труппам обоих театров, в частности, сомневается председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Против этого проекта выступил и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU