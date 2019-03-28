НАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 года
Мандат ныне действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.
В официальном документе сказано, что "союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее пригодности для будущего".
В своем Twitter Столтенберг отметил, что "считает за честь" такое решение.
- Считаю за честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему, - подчеркнул генеральный секретарь.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 2 апреля. Переговоры будут приурочены к 70-летию Североатлантического альянса.
НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».
ИСТОЧНИК KP.RU