2019-03-28T22:32:14+03:00
В мире

НАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 года

Генеральный секретарь отметил, что "считает за честь" такое решение
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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НАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 годаНАТО продлили мандат генсека Столтенберга до 2022 годаФото: REUTERS
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Мандат ныне действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продлен до 30 сентября 2022 года. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

В официальном документе сказано, что "союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечению ее пригодности для будущего".

В своем Twitter Столтенберг отметил, что "считает за честь" такое решение.

- Считаю за честь решение союзников по НАТО продлить срок моих полномочий генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы продолжим адаптировать и модернизировать наш альянс, чтобы он соответствовал будущему, - подчеркнул генеральный секретарь.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 2 апреля. Переговоры будут приурочены к 70-летию Североатлантического альянса.

НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми».

ИСТОЧНИК KP.RU

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