Пассажирский самолет Air Canada в Оттаве столкнулся со стаей птиц

СЕГОДНЯ 04:27 2019-03-29T04:41:51+03:00

Никто из находившихся на борту 178 человек не пострадал

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В ночь на четверг, 28 марта, в аэропорту канадского города Оттава (провинция Онтарио) случилось ЧП: пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании Air Canada при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц и повредил один из двигателей, сообщает телеканал CBC.

По его данным, в тот момент на борту самолета находились 178 человек – 170 пассажиров и восемь членов экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.

Несмотря на поврежденный двигатель, пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно. Теперь им занимаются ремонтные службы аэропорта.

Отмечается, что в Оттаву Airbus A321 прилетел из Ванкувера (провинция Британская Колумбия).

К слову, напомним, как писал сайт kp.ru, подобное ЧП однажды случилось в Симферополе, где прибывший из Кемерово самолет «Уральских авиалиний» тоже при заходе на посадку попал в стаю птиц, получил повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU