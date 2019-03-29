ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer

СЕГОДНЯ 06:45 2019-03-29T06:56:33+03:00

У американских самолетов этой модели выявили проблемы с парашютами

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Американские Военно-воздушные силы с 28 марта приостановили полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с парашютами.

«Командование глобального удара ВВС распорядилось с 28 марта прекратить эксплуатацию флота B-1B Lancer по причинам безопасности. Во время плановой инспекции систем тормозных парашютов B-1B были выявлены проблемы, потенциально затрагивающие весь флот таких самолетов», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что нынешние проблемы не связаны с ранее выявленными неполадками в системе катапультирования пилотов. Полеты B-1B Lancer возобновят после того, как проверки будут завершены, а проблемы решены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале прошлого лета ВВС США уже приостанавливали эксплуатацию бомбардировщиков этой модели в связи с обнаруженными неисправностями катапультируемого кресла.

ИСТОЧНИК KP.RU