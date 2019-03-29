Погода в Москве на 29 марта 2019 года: в столице потеплеет до +7 градусов

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-29T07:12:36+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 марта 2019 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 29 марта 2019 года. Как утверждают специалисты, в пятницу температура воздуха в столичном регионе превысит привычные показатели. Так, столбики термометров покажут от +5 до +7 градусов.

Между тем местами в мегаполисе не исключены небольшие осадки в виде дождя. При этом ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, утром будут условия для гололедицы. Ветер же будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на субботу, 30 марта, в городе немного похолодает - до +2…+4 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток обойдется без осадков.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, этой весной жителям Москвы больше не грозят снегопады: если снег и будет идти, то кратковременный и вперемешку с дождем. Но и резкого потепления ожидать тоже не стоит: в этом году весна приходит в столицу постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU