Власти ФРГ еще на полгода продлили запрет поставки вооружения в Саудовскую Аравию

СЕГОДНЯ 07:27 2019-03-29T07:27:27+03:00

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Немецкие власти еще на полгода продлили введенный прошлой осенью запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию, сообщает NTV со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Такое решение было принято накануне на заседании кабмина, в котором принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и ключевые министры. Отмечается, что жаркие споры, нужно ли продлевать запрет продажи оружия Эр-Рияду, длились давно – несколько последних недель.

Причем Париж и Лондон остались очень недовольны таким решением Берлина. Официальные представители Франции и Британии уже заявили, что оно угрожает реализации совместных проектов в военной сфере.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Германия прекратила поставки оружия Саудовской Аравии в ноябре прошлого года после убийства журналиста Джамаля Хашукджи на территории посольства Эр-Рияда в Стамбуле.

ИСТОЧНИК KP.RU