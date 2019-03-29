Власти ФРГ еще на полгода продлили запрет поставки вооружения в Саудовскую Аравию
Немецкие власти еще на полгода продлили введенный прошлой осенью запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию, сообщает NTV со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Такое решение было принято накануне на заседании кабмина, в котором принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и ключевые министры. Отмечается, что жаркие споры, нужно ли продлевать запрет продажи оружия Эр-Рияду, длились давно – несколько последних недель.
Причем Париж и Лондон остались очень недовольны таким решением Берлина. Официальные представители Франции и Британии уже заявили, что оно угрожает реализации совместных проектов в военной сфере.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Германия прекратила поставки оружия Саудовской Аравии в ноябре прошлого года после убийства журналиста Джамаля Хашукджи на территории посольства Эр-Рияда в Стамбуле.
ИСТОЧНИК KP.RU