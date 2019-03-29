В Норвегии признают, что в случае ЧП им придется положиться на помощь России

СЕГОДНЯ 07:43 2019-03-29T07:43:00+03:00

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После ЧП с круизным лайнером Viking Sky, который 23 марта потерял ход у берегов Норвегии, в этой скандинавской стране задумались о том, хватит ли у них ресурсов в случае новых чрезвычайных ситуаций. Как выяснилось, местные власти признают, что собственных ресурсов может и не хватить.

По словам главы комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций северной норвежской провинции Финнмарк Ронни Шелдерупа, Норвегия сильно зависит от иностранной помощи. Так, страна заключила соглашения о спасении с соседними государствами. В частности, если на севере случится крупная авария, то ключевую роль сыграют вертолеты и другая спасательная техника из России, пишет местная газета Klassekampen. Дело в том, что в настоящее время в северной части скандинавской страны имеется только один спасательный вертолет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 марта круизный лайнер Viking Sky, следовавший из северного норвежского города Тромсе в Ставангер, попал в шторм и потерял ход, когда уже подходил к берегу. В тот момент на борту находилось 1373 человека. При этом с помощью вертолетов удалось эвакуировать только 470 пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698999" frameborder="0"></iframe> Спасение круизного лайнера Viking Sky.В Норвегии спасли круизный лайнер, у которого во время шторма отказали всё четыре двигателя. На борту находились 1373 человека. Они никогда не забудут увиденное...

ИСТОЧНИК KP.RU