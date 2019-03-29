Тимошенко пообещала не созывать «майдан», если проиграет на президентских выборах

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-29T08:37:00+03:00

Уверенная в своей победе экс-премьер Украины призвала избирателей не верить соцопросам

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, решившая стать президентом Украины, пообещала соотечественникам в случае своего поражения на предстоящих выборах не созывать новый «майдан» и не организовывать «народные восстания».

«Я хочу сейчас просто успокоить тех, кто меня слышит. Я знаю, просто сейчас как-то так агрессивно нагнетается ситуация в стране. Про какие-то новые «майданы», восстания, силовые противостояния. Ничего подобного не будет», - заверила она украинцев. .

Тем более, что, как заявила Тимошенко в эфире телеканала «1+1», она убеждена в своей победе, после которой в беспорядках не будет нужды.

Кроме того, бывший украинский премьер призвала избирателей не верить соцопросам, «лучше погадать на кофейной гуще или на картах – это будет более точно». По ее словам, предвыборные опросы «совершенно купленные и искаженные политические технологии», а «социология в стране умерла с началом избирательной кампании».

Напомним, до президентских выборов на Украине осталось два дня – они пройдут уже в воскресенье, 31 марта. Как ранее сообщал сайт kp.ru, на главный государственный пост в Незалежной претендуют 39 кандидатов.

Причем, по данным последних соцопросов, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%. На втором месте – Юлия Тимошенко с 16%, а третью строчку кандидатского рейтинга занимает действующий президент Петр Порошенко (15%).

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ИСТОЧНИК KP.RU