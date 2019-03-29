В сети появился первый трейлер американского сериала «Чернобыль»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-29T09:09:29+03:00

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В сети появился трейлер американского мини-сериала «Чернобыль».

В двухминутном ролике, опубликованном на YouTube-канале HBO, показана краткая хронология трагедии, произошедшей на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Судя по записи, сюжет строится вокруг ученого Валерия Легасова, который участвовал в ликвидации последствий катастрофы и расследовал причины взрыва на атомной электростанции.

Опубликован полноценный трейлер американского сериала Чернобыль .

Уже известно, что премьера первой серии запланирована на 6 мая текущего года. При этом всего будет пять эпизодов. Режиссером картины стал швед Йохан Ренк, известный по таким сериалам, как «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы». А главную роль исполнил актер Джаред Харрис, которого зрители знают по роли профессора Мориарти в фильме «Шерлок Холмс: Игра теней»: именно он сыграл академика Легасова.

Стоит отметить, что про Чернобыль уже снято немало фильмов и сериалов. К примеру, недавно вышел новый исторический сериал, который предлагает альтернативный взгляд на трагедию в Припяти.

ИСТОЧНИК KP.RU