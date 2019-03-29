2019-03-29T09:35:36+03:00
В мире

Появилось видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море

Эсминец «Эвертсен», а также фрегаты «Торонто» и «Санта Мария» 28 марта пересекли пролив Босфор [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появилось видео захода боевых кораблей НАТО в Черное мореПоявилось видео захода боевых кораблей НАТО в Черное мореФото: кадр с видео
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В пятницу, 29 марта, в сети появилось видео состоявшегося в минувший четверг прохода кораблей НАТО в Черное море.

На записи, опубликованной турецким информационным агентством DHA, видно, как четыре судна второй постоянной военно-морской группы НАТО пересекают пролив Босфор.

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 28 марта, появилась информация о том, что в Черное море вошли эсминец военно-морских сил (ВМС) Нидерландов «Эвертсен», а также канадский и испанские фрегаты - «Торонто» и «Санта Мария». При этом их сопровождал турецкий фрегат «Гелиболу». Кроме того, как отмечалось, с группой боевых кораблей в Стамбул прибыл и французский танкер «Вар», однако это судно проливы Дарданеллы и Босфор не пересекало.

По некоторым данным, в Черном море натовские корабли планируют принять участие в учениях Sea Shield - 2019 («Морской щит - 2019»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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