2019-03-29T09:55:37+03:00
Звезды

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Оба российских актера еще в 2014 году были объявлены Киевом персонами нон грата [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российские актеры Михаил Пореченков и Иван ОхлобыстинРоссийские актеры Михаил Пореченков и Иван ОхлобыстинФото: кадр с видео
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Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которых Киев еще в 2014 году объявил персонами нон грата, записали шуточный видеоролик «в поддержку» кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

В ролике, опубликованном в Instagram Охлобыстина, артисты садятся за стол с пластиковыми стаканами в руках, после чего Пореченков говорит: «Ну, если он выиграет…», а его коллега продолжает: «Он будет нам должен». Затем же актеры обмениваются фразами «Слава Украине», «Крым наш» и «Все наше», после чего выпивают содержимое стаканов, обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!»

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Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
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Напомним, как писал сайт kp.ru, первый тур президентских выборов на Украине состоится 31 марта. Причем на пост главы государства в незалежной претендуют 39 кандидатов. Согласно данным социологических опросов, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский: за неделю до голосования его рейтинг превысил 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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