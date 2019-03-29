2019-03-29T10:19:45+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут сбежавшего с оружием солдата

Как стало известно, контрактник самовольно покинул воинскую часть под Ржевом
Дарья ИВАШКИНА
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В Тверской области ищут сбежавшего с оружием солдатаВ Тверской области ищут сбежавшего с оружием солдатаФото: Олег УКЛАДОВ
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В пятницу, 29 марта, появилась информация о том, что военнослужащий-контрактник самовольно покинул воинскую часть, расположенную неподалеку от города Ржев в Тверской области. По некоторым данным, мужчина сбежал с оружием.

«29 марта военнослужащий по контракту одного из соединений Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в районе Ржева, самовольно покинул территорию воинской части с оружием», - говорится в сообщении ЗВО.

Также там отмечается, что в настоящее время солдата уже ищут. «Командованием округа совместно с правоохранительными органами организован поиск военнослужащего», - сказали в пресс-службе ЗВО ТАСС.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году сбежавшего из военной части в Красноярске солдата нашли в подвале жилого дома. Как тогда выяснилось, молодой человек скрылся из части, потому что ему не дали отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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