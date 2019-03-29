2019-03-29T10:47:14+03:00
Общество

ФСБ два года прослушивала экс-министра Михаила Абызова

Как выяснилось, спецслужбы записывали все разговоры бывшего чиновника с еще одним обвиняемым Николаем Степановым [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший министр открытого правительства Михаил АбызовБывший министр открытого правительства Михаил АбызовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По некоторым данным, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России прослушивали разговоры бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, как минимум два года до его ареста.

Как заявили журналистам источники, знакомые с ходом расследования, в материалы дела попали расшифровки телефонных переговоров Абызова с другим фигурантом, экс-руководителем бизнес-группы RU-COM Николаем Степановым, датированные 2017-2019 годами.

«В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», - сказал собеседник РБК.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник вечером, 26 марта, Следственный комитет России (СКР) обвинил бывшего министра открытого правительства в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве на четыре миллиарда рублей. По информации следствия, Абызов с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обчистил две энергетических компании.

А 27 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра на два месяца.

Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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