2019-03-29T11:37:02+03:00
Политика

В России разрабатывается «умный» артиллерийский снаряд

Речь идет об управляемом боеприпасе калибра 57 миллиметров, не имеющем аналогов в мире
Дарья ИВАШКИНА
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В России разрабатывается «умный» артиллерийский снарядВ России разрабатывается «умный» артиллерийский снарядФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 29 марта, стало известно, что в московском Конструкторском бюро точного машиностроения (КБ Точмаш) имени Нудельмана в настоящее время создают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров. Как отметил управляющий директор предприятия-разработчика Валерий Макеев, данный боеприпас уникален, у него нет аналогов в мире.

«Кроме того, мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда», - сказал Макеев в интервью РИА Новости.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в военном инновационном технополисе «ЭРА», находящемся на берегу Черного моря в Анапе, в настоящее время ведут научные испытания для министерства обороны России и также разрабатывают оружие будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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