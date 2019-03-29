Опрос установил рост цифровой грамотности у россиян

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-29T11:47:53+03:00

Только за прошлый год индекс базовых знаний и навыков в данной сфере вырос на 8%

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Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, выявлено увеличение степени цифровой грамотности среди граждан России. Как утверждают аналитики, в настоящее время 45 процентов россиян находятся на высоком уровне в данном вопросе.

«Россияне стали лучше справляться с поиском информации, грамотнее подходить к её анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. Больше россиян стали пользоваться современными средствами коммуникации, такими как мессенджеры и социальные сети», - цитирует RT данные исследования.

При этом, как отмечается в опросе, 28 млн человек (почти 25 процентов) все еще имеют низкий уровень цифровой грамотности. Отличия прослеживаются в зависимости от принадлежности к социально-демографической группе. Так, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет имеют наиболее высокий уровень - 82 балла. Хорошими показателями отличаются жители Москвы и Санкт-Петербурга (78 баллов), а также люди, которые имеют постоянную работу (67 баллов).

Россияне среднего и старшего возраста имеют более низкие показатели. Среди мужчин индекс цифровой грамотности составляет 62 балла, среди женщин - 58 баллов.

Цифровая грамотность – это набор базовых знаний и навыков, который позволяет людям эффективно решать повседневные вопросы в цифровой среде.

ИСТОЧНИК KP.RU