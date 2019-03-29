2019-03-29T11:56:47+03:00
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

По мнению бизнесмена, пять лет правления нынешнего президента Украины не принесли ничего хорошего [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Украинский олигарх Игорь КоломойскийУкраинский олигарх Игорь КоломойскийФото: REUTERS
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В пятницу, 29 марта, стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский обвинил президента незалежной Петра Порошенко в инциденте, который произошел в ноябре прошлого года в Керченском проливе. По его словам, провокационную ситуацию тогда создал сам Киев.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали... Ничего русские там не сделали», - сказал бизнесмен в интервью местному агентству УНИАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября прошлого года три украинских корабля - рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» - незаконно вошли в российские территориальные воды и начали опасно маневрировать. В результате по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело, а моряки, находившиеся на борту украинских судов-нарушителей, - задержаны.

При этом в Кремле назвали случившееся «очень опасной провокацией» Киева.

5 наивных вопросов: Провокация в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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