2019-03-29T12:09:29+03:00
Политика

На авиашоу в Дубае могут представить экспортную версию Су-57

«Ростех» направил запрос на экспорт истребителя в правительство
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Истребители Су-57Истребители Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия может официально представить экспортную версию истребителя Су-57 на авиашоу в Дубае, которое пройдет в ноябре текущего года. Директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов рассказал, что госкорпорация совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) уже направила необходимые документы в правительство России и в ближайшие недели ждет ответа.

Сообщается, что российские власти в скором времени должны будут рассмотреть возможность поставки истребителя пятого поколения за рубеж. В компании рассчитывают, что в правительстве дадут разрешение на эту процедуру, поскольку восточный рынок интересен России.

«Мы верим, что Ближний Восток — привлекательный рынок для самолета Су-57Э», — цитирует Кладова газета «Известия».

Представитель «Ростеха» отметил, что среди потенциальных клиентов значатся такие страны как Индия и Китай. При этом КНР уже получила 24 российских истребителя Су-25 и не исключает закупки дополнительной партии, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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