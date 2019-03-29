2019-03-29T12:19:18+03:00
Экономика

Рубль уверено растет к доллару и евро

Американская валюта подешевела до 64,77 рубля, а европейская - до 72,71
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Рубль уверено растет к доллару и евроРубль уверено растет к доллару и евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 марта, торги на Московской бирже окрылись укреплением российской национальной валюты. Так, рубль уверенно растет к доллару и евро.

К 11:47 мск «зеленый», потеряв 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, стоил 64,77 рубля. А «европеец» к тому времени подешевел на 14 копеек - до 72,71 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что на фоне недавней волатильности российский валютный рынок демонстрирует наибольшее спокойствие и стабильность по сравнению с остальными рынками развивающихся стран. Как выяснилось, рубль был одной из наименее затронутых колебаниями валют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доллары или рубли: куда надо было вкладывать деньги 10 лет назад, чтобы сейчас получить максимальную прибыль

И самое главное - как лучше инвестировать средства сегодня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На авиашоу в Дубае могут представить экспортную версию Су-57
Эксперты установили причину катастрофы эфиопского Boeing 737 MAX 8
В Израиле установили памятник Юрию Гагарину
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Опрос установил рост цифровой грамотности у россиян
В России разрабатывается «умный» артиллерийский снаряд
Черноморский флот сопровождает корабли НАТО в Черном море
Защита Михаила Абызова обжаловала его арест
ФСБ два года прослушивала экс-министра Михаила Абызова
По программе соотечественников в Россию вернулись более 800 тысяч человек
В Тверской области ищут сбежавшего с оружием солдата
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Появилось видео захода боевых кораблей НАТО в Черное море
В сети появился первый трейлер американского сериала «Чернобыль»
Пентагон назвал объем потраченных США на «оборону Украины» средств
Тимошенко пообещала не созывать «майдан», если проиграет на президентских выборах
В России вступили в силу законы о фейковых новостях и защите госсимволов
Мошенники выманили 8 млн евро у бизнесмена, притворившись главой МИД Франции
В Норвегии признают, что в случае ЧП им придется положиться на помощь России
Власти ФРГ еще на полгода продлили запрет поставки вооружения в Саудовскую Аравию
Погода в Москве на 29 марта 2019 года: в столице потеплеет до +7 градусов
ВВС США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе: «Ничего русские там не сделали»
Семья одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
В сенат США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции
Неизвестный смертельно ранил ножом мужчину возле Центральной мечети Лондона
Пассажирский самолет Air Canada в Оттаве столкнулся со стаей птиц
Трамп хотел бы видеть Бориса Джонсона британским премьером: «Он мой друг»