Рубль уверено растет к доллару и евро

СЕГОДНЯ 12:19 2019-03-29T12:19:18+03:00

Американская валюта подешевела до 64,77 рубля, а европейская - до 72,71

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В пятницу, 29 марта, торги на Московской бирже окрылись укреплением российской национальной валюты. Так, рубль уверенно растет к доллару и евро.

К 11:47 мск «зеленый», потеряв 17 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, стоил 64,77 рубля. А «европеец» к тому времени подешевел на 14 копеек - до 72,71 рубля.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что на фоне недавней волатильности российский валютный рынок демонстрирует наибольшее спокойствие и стабильность по сравнению с остальными рынками развивающихся стран. Как выяснилось, рубль был одной из наименее затронутых колебаниями валют.

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ИСТОЧНИК KP.RU