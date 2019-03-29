Telegram Messenger LLP будет вычеркнут из британского реестра юрлиц 2 апреля

СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-29T12:28:23+03:00

После удаления имущество компании будут считаться никому не принадлежащими и станут принадлежать Великобритании

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Компания Telegram Messenger LLP была удалена из государственного реестра юридических лиц Великобритании. Соответствующие уведомление было опубликовано в пятницу, 29 марта, на официальном сайте реестра.

Компания была ликвидирована «на добровольной основе». Решение вступит в силу 2 апреля 2019 года.

Как сообщается компания была ликвидирована «на добровольной основе». Британский государственный реестр юридических лиц 15 января указал компании Павла Дурова, что если на протяжении двух месяцев не будет указано обратное, то компания будет «вычеркнуто из реестра и товарищество с ограниченной ответственностью будет распущено».

После удаления права и имущество компании «будут считаться никому не принадлежащими и, соответственно, станут принадлежать короне».

Напомним 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России. С ходатайством выступил Роскомнадзор. Представители ведомства подчеркнули, что мессенджер нарушает российское законодательство. 28 августа прошлого года мессенджер изменил политику конфиденциальности и согласился передавать спецслужбам данные о пользователях, которых подозревают в терроризме. Однако, компания решила сотрудничать со всеми спецслужбами, кроме российских

ИСТОЧНИК KP.RU