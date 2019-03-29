Россияне смогут самостоятельно выбирать банк для перечисления зарплаты

СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-29T12:37:15+03:00

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Кабинет министров разработал и внес в нижнюю палату законопроекты, позволяющие работнику самостоятельно выбирать кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата.

Один из законопроектов предполагает административную ответственность за отказ со стороны работодателя изменить зарплатный банк по заявлению сотрудника. Правонарушитель должен будет в данном случае выплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц или от 30 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

«При этом срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю об изменении кредитной организации, предлагается увеличить с пяти рабочих дней до 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее сайт kp.ru писал, как правильно выбрать банк для начисления зарплаты. Ведь выбранный зарплатный проект дает много дополнительных преимуществ по сравнению с обычными клиентами банка.

ИСТОЧНИК KP.RU