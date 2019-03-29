2019-03-29T13:09:54+03:00
Политика

МИД Турции: Москва и Анкара ведут переговоры по срокам поставки С-400

Турецкий министр иностранных дел заявил, что договор с Россией остается в силе и республика не намерена продавать зенитно-ракетные комплексы в третьи страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут поставлены в Турцию, на данный момент Москва и Анкара ведут переговоры по данному вопросу. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в пятницу, 29 марта.

«Договор с Россией по С-400 в силе, эти оборонительные системы будут поставлены в Турцию, сейчас ведутся переговоры по этому вопросу», - заявил Чавушоглу.

По словам главы турецкого МИД, Анкара не собираемся продавать С-400 в третьи страны. «Для чего нам это, если мы приобретаем их для собственных нужд», - сказал он.

Утром в пятницу, 29 марта, появилась информация, что в США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции. Для приобретения американских истребителей Анкара должна предоставить Вашингтону гарантии, что не будет закупать у России С-400. Ранее Эрдоган заявил, что Турция не собирается уступать США в вопросе покупки российских зенитно-ракетных комплексов. По словам турецкого лидера, поставки ЗРК из России начнутся уже в июле этого года.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф». Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами и отменой поставок истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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