Лавров: решение США по Голанам – это открытая демонстрация вседозволенности

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-29T12:56:19+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение Соединенных Штатов признать Голанские высоты частью израильской территории сознательной демонстрацией вседозволенности.

"Кроме того, что этот шаг многие анализируют в контексте предстоящих в Израиле выборов, у него есть, конечно же, еще и другое измерение, - приводит ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства. - Ощущаю, что это осознанная, сознательная демонстрация вседозволенности».

По словам Лаврова, такие действия со стороны Соединенных Штатов, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями, являются по большому счету их инструментарием на внешнеполитической арене.

Президент США Дональд Трамп, как ранее писал сайт kp.ru, 25 марта на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне подписал указ о признании принадлежности Голанских высот Израилю. Такая инициатива американского лидера была резко раскритикована во многих странах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699239" frameborder="0"></iframe> Голанские высоты: почему они так важны для Израиля.Почему Израиль так дорожит Голанами, что готов ради них более полувека конфликтовать с соседом? Причин много. Одна из них — потеря Голанских высот грозит еврейскому государству водным голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU