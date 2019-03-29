Песков: Встреча президента Эстонии с Путиным пока не обсуждалась

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-29T13:04:36+03:00

При этом представитель Кремля не исключил, что переговоры могут состояться

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В пятницу, 29 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля собирается приехать в Москву, однако проводить переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным она в настоящее время, видимо, не планирует. По словам представителя Кремля, подобная встреча пока не обсуждалась.

Между тем Песков не исключил, что президентам все-таки удастся пообщаться. «Пока не было никаких инициатив со стороны наших эстонских визави, поэтому в плане пока каких-либо встреч не значится. Но, посмотрим, время еще есть», - приводит слова пресс-секретаря ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля откроет отреставрированное историческое здание посольства республики в Москве. Как отмечалось, это будет первый визит эстонского лидера в Россию за последние восемь лет - с тех пор, как Томас Хендрик Ильвес приезжал на освящении церкви святого Иоанна в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU