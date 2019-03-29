2019-03-29T13:25:15+03:00
Общество

Кремль: Путин не выступал против строительства магистрали Москва-Казань

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, опроверг информацию о том, что глава государства не поддержал проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань
Марина ВЕНЦОВА
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Кремль опроверг информацию о том, что Путин выступил против строительства магистрали Москва-КазаньКремль опроверг информацию о том, что Путин выступил против строительства магистрали Москва-КазаньФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Информация о том, что президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Железнодорожный-Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва-Казань, не соответствует действительности.

«Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности, точнее не соответствует», - сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По его словам, по данному проекту еще нет никаких решений, проект находится на стадии на стадии проработки. «Поэтому говорить, что тот или иной вариант полностью отвергнут в пользу иного, не верно, работа продолжается», - подчеркнул он.

Ранее в пятницу, как писал сайт kp.ru, некоторые СМИ сообщили о том, что проект строительства ВСМ якобы не получил одобрения Владимира Путина, поскольку не является целесообразным.

На 11 апреля назначено проведение совещания по ВСМ Москва-Казань с участием президента России, глав причастных ведомств и гендиректора ОАО РЖД Олега Белозерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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