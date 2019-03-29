2019-03-29T13:34:49+03:00
Происшествия

В МВД рассказали о работе по вычислению террористов-одиночек

Правоохранители активно отслеживают мигрантов, способных совершить теракты в крупных российских городах
Дарья ИВАШКИНА
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В МВД рассказали о работе по вычислению террористов-одиночекВ МВД рассказали о работе по вычислению террористов-одиночекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Начальник главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ Олег Ильиных рассказал о работе по вычислению террористов-одиночек, которые, как показывает практика, обычно не попадают в поле зрения спецслужб на этапе планирования и подготовки терактов.

Как заметил Ильиных, в настоящее время правоохранители активно отслеживают мигрантов, способных совершить теракты в крупных российских городах. В частности, специалистами обрабатывают данные о въезде в страну и выезде из нее иностранных граждан, при этом используются каналы Интерпола. «Во взаимодействии с ФСБ отслеживаются миграционные потоки, выявляются лица, причастные к экстремистской деятельности», - сказал начальник ГУПЭ, выступая в пятницу, 29 марта, с докладом в Московском университете МВД России имени Кикотя.

По словам правоохранителя, стражи порядки «делаются все, чтобы на ранней стадии нанести упреждающий удар по боевикам», передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад военкор «КП» Александр Коц и исламовед Роман Силантьев высказали предположения по поводу того, почему террористы переходят в России и Европе к тактике убийц-одиночек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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