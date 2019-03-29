2019-03-29T13:58:40+03:00
Политика

МИД Турции: войска США могут остаться в Сирии

Глава турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что вывод американских военных из САР важен для страны и всего региона
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Если режим правительственных войск сирийского президента Башара Асада вернется на территорию, граничащую с Турцией на севере Сирии, то США не выведет свои войска из САР. Соответствующие заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в пятницу, 29 марта.

«Создание зоны безопасности на севере Сирии необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции. Это не нарушает территориальную целостность соседнего государства. США сказали, что если режим вернется туда, то они не выйдут», - сказал он.

По словам главы турецкого МИД, "вывод американских войск из Сирии важен для страны и всего региона", поэтому турецкая сторона ведет «переговоры на все эти темы не только с США, но и особенно консультируемся с нашими партнерами».

Напомним, 19 декабря прошлого года американский президент Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГИЛ* в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца. В России усомнились в том, что Вашингтон действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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