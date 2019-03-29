Медведчук высоко оценил шансы Юрия Бойко на президентских выборах

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-29T14:25:27+03:00

На Украине выберут главу государства в ближайшее воскресенье - 31 марта

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Известный украинский общественно-политический деятель, председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на выборах президента Украины жители Донбасса проголосовали бы за Юрия Бойко.

«Донбасс проголосовал за Бойко – в это верю и считаю, что это было бы однозначным», - ответил на соответствующий вопрос Медведчук в блиц-интервью корреспонденту RT.

Шансы кандидата на выборах президента Украины Юрия Бойко Виктор Медведчук оценил так: «Однозначно, есть».

Отметим, ранее сайт kp.ru сообщал, что последний рейтинг кандидатов в президенты Украины возглавил Владимир Зеленский. Вторую позицию делят действующих президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

К слову, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что по итогам предстоящих президентских выборов на Украине может начаться новый «майдан». По словам экс-главы Незалежной, новые народные волнения возможны в случае массовых фальсификаций.

ИСТОЧНИК KP.RU